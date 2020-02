SP: Doria assina decreto que aumenta salários de professores em até 12,84%

Arquivo/Agência Brasil Professores em são Paulo vão receber reajuste salarial prometido em campanha por Doria



Os professores do estado de São Paulo vão receber um abono salarial de 12,84%. O anúncio do reajuste foi dado nesta sexta-feira pelo governador, João Dória. No ano passado, o governo estadual lançou um plano para aumentar o salário inicial dos docentes da rede pública.

João Dória declarou estar cumprindo a promessa feita em 2019. “Boa notícia para os professores de São Paulo. A recomposição salarial, prometida por nós desde janeiro do ano passado, estamos cumprindo. Promessa feita, promessa cumprida.”

O secretário da Educação, Rossieli Soares, diz que o plano é uma forma de valorizar os professores. “É um grande passo, ainda temos outras discussões da carreira pela frente, mas é um grande passo de valorização para os nossos profissionais.”

Os educadores que lecionam nos ensinos fundamental e médio e trabalham 40 horas semanais, passarão a receber um salário de R$ 2.886,24. O reajuste vale também para os que já estão aposentados. Com o abono, o valor chega ao piso nacional.

A expectativa do governo é que, com o plano, os professores de escola pública possam ter, em 2022, uma renda mensal de R$ 4 mil. O abono começa a valer a partir do mês de março.

* Com informações da repórter Camila Yunes