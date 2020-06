SP abrirá Fábrica de Cultura no complexo que abrigaria Museu do Trabalhador

Reprodução/Google Maps A previsão é que em 2021 a Fábrica de Cultura esteja em pleno funcionamento atendendo 485 mil jovens



A Fábrica de Cultura 4.0 em São Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo, deve começar a funcionar em setembro. Na área havia um projeto idealizado pelo ex-prefeito da cidade, Luiz Marinho, para a criação do Museu do Trabalho e do Trabalhador.

No entanto, a construção era considerada popularmente como museu do Lula, uma homenagem do petista ao companheiro de partido e ex-presidente da república, Luis Inácio Lula da Silva. A proposta foi interrompida quando a Justiça paralisou as obras por irregularidades constatadas na Operação Hefesta.

Embargada desde 2016, teve os trabalhos retomados em 2019. O atual prefeito da cidade, Orlando Morando (PSDB) aponta que a gestão anterior havia desvirtuado o propósito do espaço.

Agora, com a mudança, a previsão é que em 2021 a fábrica de cultura esteja em pleno funcionamento atendendo 485 mil jovens.

*Com informações do repórter Daniel Lian