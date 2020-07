SP: Incêndio em duto de ventilação do metrô mobiliza bombeiros

Em nota, o Metrô informou que, para segurança dos passageiros, a circulação de trens foi interrompida entre as estações Ana Rosa e Consolação

Reprodução / Twitter



Um incêndio atingiu a Estação Brigadeiro, na linha três-verde do Metrô de São Paulo, na madrugada desta quinta-feira (8). As chamas ocorreram no interior de um túnel nas proximidades da estação, localizada na esquina da Avenida Paulista com a Avenida Brigadeiro Luís Antônio, no bairro de Cerqueira César.

As labaredas, que podiam ser vistas por uma grade de proteção da saída de ventilação instalada na calçada da avenida, atingiram cerca de três metros de altura, mas a coluna de fumaça era visível à distância. O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou oito viaturas, com dois caminhões tanque para o combate ao fogo. As pistas da Avenida Paulista precisaram ser interditadas para os trabalhos dos policiais. O fogo foi considerado controlado em cerca de meia hora. Não houve feridos.

O Metrô emitiu uma nota, informando que, para segurança dos passageiros, a circulação de trens foi interrompida entre as estações Ana Rosa e Consolação e que está apurando as causas do ocorrido. Pela manhã desta quinta-feira, a circulação de trens na linha Três-Verde do Metrô de São Paulo foi iniciada normalmente.

*Com informações do repórter Paulo Edson Fiore