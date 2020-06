SP registra leve desaceleração da pandemia no interior, afirma Marco Vinholi

Renato Cerqueira/Estadão Conteúdo Para a analisar a evolução da pandemia, foram comparados os dados dos últimos 15 dias com as informações dos as duas primeiras semanas de maio



O Estado de São Paulo registrou, nos últimos 15 dias, uma leve desaceleração da pandemia pelo interior paulista. A informação é do secretário Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vinholi. Em entrevista ao Jornal da Manhã desta terça-feira (2), ele explicou os avanços da Covid-19 registrados no mês de maio.

Para a analisar a evolução da pandemia, foram comparados os dados dos últimos 15 dias com as informações das duas primeiras semanas de maio. Considerando a análise, segundo Vinholi, é possível perceber uma estabilidade no crescimento de casos e no número de internações, assim como uma “estabilidade com leve desaceleração” no número de óbitos pela doença.

“O que a gente pode verificar é que, a cada três dias, 10 cidades [registravam casos] nos primeiros 15 dias de maio no interior do Estado. Nos últimos 15 dias esse número desacelerou. Nós tínhamos feito um cenário que chegaria a 645 municípios [com casos confirmados] até o dia 31 de maio, nós chegamos a 526. Portanto, teve uma leve desacelerada dentro dessa perspectiva do interior do Estado.”

Marco Vinholi afirmou que nas regiões em que haverá reabertura das atividades não há “apontamento de crescimento superior no que tange a evolução da pandemia”.

O secretário lembrou ainda que, para o processo de retomada econômica, o Estado de São Paulo foi dividido em 16 regiões administrativas, enquanto a Grande São Paulo foi subdividida em cinco regiões para uma classificação em etapas, considerando a evolução da Covid-19 e a capacidade hospitalar disponível em cada uma delas.