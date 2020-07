SP: Multa para quem não usar máscara começa a ser aplicada nesta quinta

Os estabelecimentos vão pagar R$ 5 mil se algum cliente estiver sem a máscara de proteção

EFE/ Sebastião Moreira O decreto que torna o uso da máscara obrigatório está em vigor desde o início de maio. Durante esse período, porém, a ação foi educativa



A Vigilância Sanitária de São Paulo realizou uma blitz educativa na capital paulista sobre o uso das máscaras em espaços públicos para conter a disseminação do coronavírus. Isso porque partir desta quinta-feira (2), a pessoa que for flagrada sem a proteção facial ou então fazendo uso dela de forma incorreta será multada em R$ 500.

Já os estabelecimentos vão pagar R$ 5 mil se algum cliente estiver sem a máscara. Eles também precisam ter as placas oficiais do governo do estado ou da prefeitura de São Paulo que avisam sobre a obrigatoriedade do uso do equipamento de proteção individual.

A diretora da Vigilância Sanitária de São Paulo, Maria Cristina Megid, explicou que só será multado quem resistir à medida. O decreto que torna o uso da máscara obrigatório está em vigor desde o início de maio. Durante esse período, porém, a ação foi educativa; não havia previsão de multa. Agora, a punição será feita por CPF e a pessoa terá dez dias para recorrer.

*Com informações da repórter Nicole Fusco