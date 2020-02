SP: Piloto sobrevive a queda de avião, envia localização e é resgatado pelos bombeiros

Reprodução Homem foi resgatado pelo helicóptero Águia da Polícia Militar



Um piloto de avião de pequeno porte foi resgatado com vida pelo Corpo de Bombeiros de Itariri, interior de São Paulo, após a queda da aeronave.os em Itariri, no interior de São Paulo.

O acidente ocorreu no último sábado, em uma área de mata. Ele havia feito uma decolagem no distrito de Ana Dias, distrito próximo a Peruíbe, para fazer a pulverização de um bananal. Durante o trajeto, ele perdeu contato com a torre de controle pouco antes de cair.

De acordo com o corpo de bombeiros, o piloto conseguiu enviar a localização de onde aconteceu o acidente por uma mensagem via celular. A corporação localizou o sobrevivente horas depois com ferimentos leves, próximo de uma clareira.

O homem foi socorrido e levado pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, até o Pronto Socorro de Itariri.

De acordo com a ANAC, a aeronave apresentava condições normais de tráfego e manutenção atualizada. As causas do acidente estão sendo investigadas.

* Com informações do repórter Vinícius Moura.