SP prepara operação para volta das festas de fim de ano; 220 mil veículos devem pegar a estrada

LUIS MOURA/ESTADÃO CONTEÚDO Durante os feriados de Natal e Ano Novo, 76 pessoas morreram nas rodovias



As rodovias estaduais de São Paulo registraram 76 mortes durante os feriados de Natal e o Ano Novo. No período de 20 de dezembro a 2 de janeiro, a Polícia Rodoviária autuou 3.331 motoristas por embriaguez ao volante e aplicou 176 mil multas. A coorporação não compara os dados de 2019 com os de 2018, uma vez que o balanço da operação atual envolve 14 dias e, o do ano anterior, dez.

O secretário de Logística e Transporte, João Octaviano, afirmou que a Operação Verão Mais Seguro continua acontecendo, principalmente neste final de semana, quando 220 mil automóveis devem retornar aos locais de origem.

“Nós ainda temos uma expectativa de, daqui até domingo, a volta de mais de 220 mil veículos que ainda se encontram na baixada e nos litorais Norte e Sul. Portanto, é preciso que as pessoas entendam que haverá pontos de concentração e que é fundamental que todo mundo tome cuidado com o respeito às leis de trânsito e, sobretudo, evitar mexer no celular, dirigir embriagado, fazendo isso de forma mais segura”, disse.

A polícia rodoviária aponta que, no Natal, 44 pessoas morreram nas rodovias paulistas, e no Ano Novo 32 pessoas perderam a vida.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos