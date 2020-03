EFE/EPA/WU HONG Como parte da estratégia de controle, campanhas de conscientização sobre a doença já estão sendo veiculadas na imprensa



O governo do estado de São Paulo já tem um programa de ação caso o coronavírus seja tratado como uma pandemia mundial. Autoridades brasileiras entendem que o coronavírus já se enquadra como um quadro pandêmico, que é quando uma doença se espalha por diversos continentes.

A Organização Mundial da Saúde, no entanto, insiste que não há necessidade de categorizar a doença dessa maneira, pois os casos são limitados.

O coordenador do centro de contingência do coronavírus em São Paulo, o infectologista David Uip, explicou quais seriam as mudanças caso o coronavírus fosse considerado pandêmico.

“Primeiro que você não vai ter mais a referencia da origem do paciente. Hoje você tem 17 países, mas a cada dia ou cada semana você adiciona novas nações ou grupo de países. Então você não tem mais o dado epidemiológico, qualquer cidadão apresentando sintomas pode ser considerado paciente de risco. Outra coisa é que você passa a cuidar das pessoas, diminuir consequências e tratar dos casso graves — em vez de fazer vigilância individual.”

O secretário de Saúde do estado, José Henrique Germann, explicou que o governo de São Paulo criou três grupos de monitoramento.

Como parte da estratégia de controle, campanhas de conscientização sobre a doença já estão sendo veiculadas na imprensa. Segundo o governo, há um grupo de profissionais responsáveis apenas pela elaboração de medicamentos e de uma vacina contra o coronavirus, com apoio de cientistas da Unicamp.

*Com informações do repórter Leonardo Martins