SP: Projeto de lei pode colocar barreiras burocráticas a serviços de entrega

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO O projeto de lei torna obrigatórias as placas vermelhas nas motos usadas por entregadores de aplicativos na capital



A Federação do Comércio de São Paulo critica o projeto de lei que torna obrigatórias as placas vermelhas nas motos usadas por entregadores de aplicativos na capital. A proposta, que está em discussão na Câmara Municipal, prevê também que os profissionais só poderão circular se estiverem incluídos em um cadastro da prefeitura.

Para a assessora econômica da Fecomercio, Kelly Carvalho, o texto prejudica os aplicativos, os trabalhadores e até mesmo os próprios restaurantes.

O autor da proposta, vereador Camilo Cristófaro, do PSB, rebate as críticas. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele diz que o objetivo do projeto de lei é proteger os entregadores. O vereador Camilo Cristófaro sustenta que as mudanças profissionalizam o trabalho dos motoboys e diz que grandes empresas, responsáveis pelos aplicativos de entrega, espalham fake news.

*Com informações do repórter Vitor Brown