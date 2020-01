SP quer reforçar parcerias internacionais em Fórum Econômico, diz Serson

EFE Durante o Fórum, o governo de São Paulo tentará alavancar o PIB e a infraestrutura do Estado



O Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, começa nesta terça-feira (21) e chamará todas as atenções do planeta — especialmente pela discussão de temas importantes como as mudanças climáticas, crises econômicas, sociais e políticas em diversos países, além da necessidade de investimentos.

Esta será a 50ª edição do evento e reunirá personalidades de todas as esferas — desde o presidente norte-americano, Donald Trump, à jovem ativista ambiental Greta Thunberg.

Durante o Fórum, o governo de São Paulo tentará alavancar o PIB e a infraestrutura do Estado. A comitiva capitaneada pelo governador, João Doria, vai conversar com empresários e investidores a fim de apresentar o pacote de privatizações.

De acordo com o secretário estadual de Relações Internacionais, Julio Serson, o encontro com líderes e presidentes de multinacionais e grandes corporações de todo mundo gera uma expressiva oportunidade de negócios.

“[São] Bastante importantes para o Estado de São Paulo, reuniões com empresas e empresários — com futuros e prováveis investidores no Estado. [Teremos] Uma participação bastante bastante ativa nesse Fórum, inclusive junto a dignatários e autoridades internacionais.”

Segundo Júlio Serson, o governo irá apresentar o programa de desestatização e os polos de desenvolvimento econômico.

