Mesmo com a permissão para reabrir, alguns restaurantes e pizzarias de São Paulo optaram por permanecer fechados. As principais razões apontadas são: um possível retrocesso na flexibilização, a insegurança quanto a demanda, e o aumento dos custos.

O proprietário de uma cantina num das regiões com aluguel mais caros da cidade se viu obrigado a demitir 14 funcionários durante a pandemia da Covid-19. Felipe Miwa prefere aguardar pelo menos mais duas semanas antes de decidir se reabre ou não para evitar novos prejuízos.

Felipe diz também que a operação de delivery representa de 5% a 10% do que a cantina costumava faturar. A maioria ainda prefere a retirada no local. É o caso do Rubens Vianna, cliente antigo da casa, que veio retirar o pedido.

Sem poder funcionar durante o período noturno, as pizzarias tem sofrido mais, já que 90% dos estabelecimentos abrem somente nesse horário. André Cotta, Vice-presidente da Associação Pizzarias Unidas do Brasil lembra que comer pizza a noite faz parte da cultura dos paulistanos.

Ele afirma se preocupar também com a volta ao trabalho de funcionários que estavam com o contrato suspenso. O executivo do setor de pizzarias pede que as autoridades reavaliem o horário de funcionamento dos estabelecimentos na capital paulista, somente até 17h.

*Com informações do repórter Victor Moraes