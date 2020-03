SP realiza Corrida da Mulher neste domingo; evento terá shows de Claudia Leitte e Ana Vitória

A partir das 12h, começam as apresentações gratuitas, com a abertura de Fafá de Belém

No domingo (8), Dia Internacional da Mulher, o governo de São Paulo vai promover uma Corrida da Mulher na região do Obelisco do Ibirapuera. O evento começa às 7h com uma corrida de 5km. Às 7h30min, será a vez da prova de 10km.

Segundo o governador João Doria, essa será a maior prova da mulher do País. “Será a maior corrida da mulher já organizada no País. Temos 16 mil mulheres que estarão participando dessa corrida. Não há histórico de um número tão grande de mulheres participando de uma corrida em qualquer outra parte do Brasil”, afirmou.

A partir das 12h, começam os shows gratuitos, com a abertura de Fafá de Belém, seguida da dupla Anavitória. Às 17h, a cantora Claudia Leitte sobe no palco para encerrar a programação cultural. O evento vai até às 19h.

De acordo com o secretário de Esportes, Aildo Ferreira, o evento é muito mais do que esportivo. “Trata-se de um dia inteiro de ações, programas e cuidados voltados especialmente para as brasileiras de São Paulo”, pontuou.

Além da corrida, haverá também um espaço destinado para a saúde. Lá, será possível fazer exames de mamografia, testes para sífilis e HIV, e também a vacinação contra o sarampo e a febre amarela. As pessoas que quiserem também poderão tirar dúvidas sobre o coronavírus e outras doenças como dengue, zika vírus e chikungunya.

