SP tem 38 shoppings reabertos no interior no 1º dia da retomada

Valter Campanato/Agência Brasil A decisão de reabrir ou não a economia das cidades cabe aos prefeitos; Votuporanga, no nordeste do Estado, foi um município que recuou depois de aumento no número de casos



Fechados desde o fim de março, com o início da quarentena imposta pela Covid-19, shoppings em todo o Brasil estão voltando a reabrir neste mês. Levantamento da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) aponta que, de 577 estabelecimentos, 208 já retomaram as atividades.

A maioria deles está no interior de São Paulo, onde 38 shoppings já reabriram desde segunda-feira (1º), quando o plano de flexibilização da quarentena começou a valer no estado. O presidente da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), Nabil Sayhoun, diz que não há risco de aglomerações porque os centros de compras vão adotar medidas como o monitoramento do público.

Apesar da autorização do Estado, a cidade de São Paulo exigiu a apresentação de protocolos para que os 54 shoppings da cidade voltem a funcionar. Até o momento, não há prazo para a avaliação dessas propostas de higiene e segurança que devem passar pelo crivo da gestão municipal e pela Vigilância Sanitária.

O presidente da Alshop destaca que eventos infantis, sessões de cinema, shows e provas de roupas ainda estão proibidas de retomar as atividades. A praça de alimentação também não retomará totalmente os serviços, funcionando apenas por delivery.

Para que os shoppings possam permanecer abertos, as cidades no estado de São Paulo precisam estar classificadas entre as fases dois, laranja, e cinco, azul, do plano de retomada. A decisão de reabrir ou não a economia das cidades cabe aos prefeitos; Votuporanga, no nordeste do Estado, foi um município que recuou depois de aumento no número de casos.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini