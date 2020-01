SP: Uniformes escolares da rede municipal precisarão ser obtidos com app de celular

Reprodução Pais poderão escolher qual kit mais adequado de uniformes



Pais e responsáveis de alunos das escolas municipais de São Paulo vão ter que usar um aplicativo de celular para comprar os uniformes.

A prefeitura vai disponibilizar um crédito de R$ 215 por estudante, que só poderá ser usado para a aquisição dos uniformes. A ideia é evitar transações em dinheiro.

A partir de agora, as roupas poderão ser adquiridas ao longo do ano letivo inteiro. As famílias vão poder decidir a melhor maneira de usar o valor para montar o kit de roupas.

Os pais que não possuem smartphones receberão um código para fazer a retirada dos uniformes. São cerca de 660 mil estudantes matriculados no sistema de ensino da cidade de São Paulo.

Nos próximos dias, a prefeitura vai publicar um edital informando as especificações para que lojas se cadastrem como fornecedores do material. Um segundo edital vai ser publicado para escolher qual empresa cuidará da administração do sistema do aplicativo.

O secretário municipal da educação, Bruno Caetano, afirma que o novo modelo tende a aumentar a qualidade do produto.

“O processo de aquisição passa a ter três pontos de controle de qualidade. Primeiro ponto é o de credenciamento, o segundo, é o momento da compra pelas famílias, e por fim, os testes laboratoriais que serão encomendados pela Secretaria Municipal de Educação.”

Na semana passada, a prefeitura cancelou a licitação para a compra dos uniformes destinados aos alunos da rede pública municipal. Segundo a gestão Bruno Covas, foram encontrados problemas em todas as empresas que tentaram se credenciar como fornecedoras das roupas.

A compra custaria R$ 130 mi aos cofres do município.

* Com informações do repórter Renan Porto.