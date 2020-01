Startup fecha acordo com a NASA e vai criar hotel na Estação Espacial Internacional

NASA/Roscosmos Estação Espacial Internacional



Um grande passo para uma startup e uma grande oportunidade para os ricos conhecerem o espaço. A NASA anunciou nesta semana que escolheu a empresa Axiom Space para construir o primeiro módulo comercial para a Estação Espacial Internacional.

Em seu blog, a agência disse que desenvolver um destino comercial no espaço fará com eles atendam suas necessidades de longo prazo de treinamento de astronautas, pesquisa científica e demonstrações de tecnologia na órbita terrestre. A Axiom foi fundada em 2016 e tem planos de lançar sua própria estação espacial depois de demonstrar seus módulos nesse projeto.

O site da startup, que também anuncia viagens particulares, diz que os astronautas voltam do espaço mudados, com uma perspectiva renovada da humanidade que permanece com eles o resto de suas vidas. Em 2018, a empresa se uniu ao designer Philippe Starck para projetar como deveria ser os futuros módulos da estação especial com telas interativas e uma vista privilegiada da Terra.

A iniciativa da startup provoca uma espécie de corrida espacial com outras empresas em outros países, como na Rússia, por exemplo. A NASA tem avançado com seu plano para privatizar grande parte da Estação Espacial Internacional a partir de 2024, apesar das preocupações da agência de que isso poderia equivaler a gerir a estação como uma fonte de financiamento subsidiada pelo governo para interesses privados, em vez de gerir mais pesquisa.

A Axiom assinou um contrato de US$ 55 mi com um passageiro que pode ser o primeiro privilegiado. Agora, o próximo passo é negociar termos e preços de seu contrato com a NASA e chegar a um cronograma para que ela tenha o módulo pronto. O hotel espacial terá Wi-Fi pra que mesmo longe, as pessoas possam se conectar com o mundo real.

* Com informações do repórter Victor Moraes.