STF apresenta projeto para combater desinformação nas escolas

Ministra Rosa Weber se reuniu nesta segunda-feira, 27, com reitores de universidades e representantes da área da educação para apresentar o programa STF na Escola

Valter Campanato/Agência Brasil Palácio do Supremo Tribunal Federal na Praça dos Três poderes em Brasília



A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, se reuniu nesta segunda-feira, 27, com reitores de universidades e representantes da área da educação para apresentar o programa STF na Escola. A ideia é levar aos estudantes informações sobre a Corte e até receber alunos para um dia de visitação no Supremo. Durante o lançamento, Weber defendeu que é preciso despertar a consciência para a importância de quebrar a corrente de desinformação. De acordo com a ministra, o programa pode contribuir para que crianças e jovens conheçam a Corte Suprema do país e compreendam sua função e importância para a democracia. Para as atividades do programa, o STF está recrutando servidores que vão atuar como voluntários nas visitas em escolas e em palestras para tirar dúvidas dos alunos sobre o Poder Judiciário.

A ministra também afirmou que o próprio STF, nos últimos anos, virou alvo e que algumas decisões da corte, na avaliação de Weber, foram deturpadas e destorcidas, além de manifestações atribuídas a ministros terem sido inventadas. A presidente da Corte também lembrou que os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro deixaram evidente o quão são prejudiciais à saúde da democracia a desinformação, a propagação de informações falsas e o discurso de ódio. Weber ainda confirmou que a reconstrução completa do Palácio do STF deve ser concluída até o mês de março.

*Com informações da repórter Iasmin Costa