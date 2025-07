STF interroga réus dos núcleos 2 e 4 nesta quinta-feira

Segundo a PGR, o núcleo 2 é composto por seis réus acusados de orquestrar ações para implementar o golpe, enquanto o núcleo 4 é formado por sete réus que realizavam ‘operações estratégicas de desinformação’

Nesta quinta-feira (24), o Supremo Tribunal Federal (STF) deu início aos interrogatórios de 23 réus acusados de envolvimento em uma suposta trama golpista. Os depoimentos, que começaram às 9 horas da manhã, estão sendo transmitidos ao vivo pelo canal oficial do STF no YouTube, permitindo que o público acompanhe de perto o desenrolar deste caso de grande repercussão. Os réus fazem parte dos núcleos 2 e 4 da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), que detalha um suposto plano para desestabilizar o governo e impedir a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva.

O núcleo 2 é composto por seis réus, entre eles Filipe Martins, ex-assessor para assuntos internacionais da presidência, e Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. Este grupo é acusado de orquestrar ações para implementar um golpe, que incluía a prisão de autoridades e até assassinatos. As acusações são graves e destacam a complexidade e a seriedade das alegações feitas pela PGR, que busca responsabilizar os envolvidos por suas ações.

Por outro lado, o núcleo 4 é formado por sete réus, majoritariamente militares do exército, acusados de disseminar notícias falsas com o objetivo de descredibilizar o sistema eleitoral brasileiro. Na próxima segunda-feira (21), o STF continuará os interrogatórios com mais 10 réus do núcleo 3, que inclui militares das forças especiais, conhecidos como “kids pretos”. Este grupo é acusado de tentar executar o plano de assassinato de autoridades, uma acusação que, se comprovada, pode ter consequências severas para os envolvidos.

Os réus do núcleo 2:

Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da PRF (Polícia Rodoviária Federal);

Marcelo Costa Câmara, ex-assessor de Bolsonaro;

Marília Ferreira de Alencar, delegada da PF (Polícia Federal) e ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça;

Fernando de Sousa Oliveira, delegado da PF e ex-diretor de Operações do Ministério da Justiça e ex-secretário-adjunto de Segurança Pública do DF;

Mario Fernandes, ex-secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência;

Filipe Garcia Martins, ex-assessor da Presidência da República.

Os réus do núcleo 4:

Ailton Gonçalves Moraes Barros, major da reserva;

Ângelo Martins Denicoli, major da reserva;

Carlos Cesar Moretzsohn Rocha, presidente do Instituto Voto Legal (IVL);

Giancarlo GomesRodrigues, subtenente;

Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel;

Marcelo Araújo Bormevet, policial federal;

Reginaldo Vieira de Abreu, coronel.

Os interrogatórios estão sendo conduzidos pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Após essa fase, as defesas dos réus terão a oportunidade de solicitar diligências adicionais na investigação, antes que comece a contagem dos prazos para as alegações finais. O desenrolar deste processo é acompanhado de perto por analistas e pela população, dado o impacto potencial das acusações sobre a estabilidade política do país. A expectativa é que o STF conduza o processo com rigor e transparência, garantindo que a justiça seja feita.

