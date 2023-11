STF retoma julgamento de ação trabalhista bilionária contra Petrobras

Maior processo da história da estatal envolve 50 mil funcionários; sindicato diz que petroleira não tem honrado com acordo firmado em 2017

Fernando Frazão/Agência Brasil Sindicato recorreu desta decisão ao STF e, agora, espera o resultado para o que possa vir a ser uma das maiores indenizações trabalhistas do Brasil



O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou um julgamento na sexta-feira, 3, que é considerado o maior processo da história da Petrobras. Em 2017, a empresa estatal firmou um acordo com cerca de 50 mil funcionários referente a falta de pagamento de uma verba em seus salários. O sindicato dos trabalhadores da petroleira alegou, em 2017, que esta não estava honrando com o pagamento conforme combinado e, por isso, decidiu por processá-la por meio do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Em 2018, o ministro do STF Alexandre de Moraes suspende um por meio de uma decisão monocrática o pagamento do valor de R$35,5 bilhões como forma de indenização aos funcionários. O sindicato recorreu desta decisão ao STF e, agora, espera o resultado para o que possa vir a ser uma das maiores indenizações trabalhistas do Brasil.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga