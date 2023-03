STJ determina citação judicial de amigo de Robinho condenado por estupro

Ministra Maria Thereza, presidente da Corte, mandou citar Ricardo Falco na homologação da pena de 9 anos; jogador e amigo foram condenados por estuprarem uma jovem na Itália em 2013

RICARDO SAIBUN /AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Crime aconteceu em 2013, quando o atacante defendia o Milan, da Itália



A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Maria Thereza de Assis Moura, determinou a citação de Ricardo Falco, amigo do ex-jogador Robinho, no pedido de homologação da pena de 9 anos de prisão pelo crime de estupro coletivo da Justiça da Itália. O crime aconteceu em 2013, enquanto Robinho defendia o Milan. O ex-atleta e seu amigo foram condenados por abusarem de uma jovem albanesa em uma boate de Milão. Esse pedido é o primeiro passo para que a pena determinada pela Justiça italiana passe a valer no Brasil e tanto Robinho quanto Falco possam cumprir os nove anos de prisão aqui. O nome de Robinho já havia aparecido na citação da semana passada pela própria presidente do STJ. Caso a defesa de Ricardo faça uma contestação, o STJ terá que determinar um relator para esse processo que irá definir essa citação ou não. Caso os advogados não façam a contestação, caberá à presidente da Corte, de maneira monocrática, determinará a citação sobre a homologação. Tanto Robinho quanto Falco foram condenados a nove anos de prisão pelo caso.

Confira a reportagem na íntegra:

*Com informações do repórter João Vitor Rocha