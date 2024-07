Sucessão de Arthur Lira agita bastidores da Câmara

Deputados se movimentam para articular as estratégias de quem vai assumir a cadeira de presidente da Casa

Mario Agra/Câmara dos Deputados Lira pretende anunciar em agosto quem receberá seu apoio



A disputa pela sucessão de Arthur Lira (PP-AL) no comando da Câmara dos Deputados já movimenta os bastidores da política em Brasília, mesmo com a eleição marcada apenas para fevereiro de 2025. O nome de Elmar Nascimento (União-BA) tem ganhado força nas articulações, com o apoio do atual presidente da Câmara, Arthur Lira. Lira, que se reelegeu com apoio tanto de aliados do governo quanto da oposição, agora busca um sucessor que mantenha o diálogo com ambos os lados. A Câmara dos Deputados, como casa iniciadora das discussões legislativas, tem um papel crucial no processo político. Arthur Lira tem conseguido articular conversas com diferentes grupos, garantindo uma agenda vitoriosa para o Palácio do Planalto. No entanto, a oposição defende a escolha de um candidato que se comprometa com suas pautas e tenha espaço nas comissões e na mesa diretora. Há também uma ala governista que busca evitar uma vitória antecipada de Elmar Nascimento, analisando a possibilidade de lançar outro nome.

Lira pretende anunciar em agosto quem receberá seu apoio, buscando um consenso entre governistas e oposicionistas. Enquanto isso, Elmar Nascimento intensifica suas visitas a diversos estados e até viagens internacionais, demonstrando proximidade com Lira. A eleição ainda está distante, mas as articulações já estão em pleno andamento, com almoços e jantares frequentes. A corrida pela presidência da Câmara dos Deputados promete ser intensa, com vários nomes do centrão também na disputa. A movimentação nos bastidores indica que a sucessão de Lira será um processo complexo e estratégico.

Publicado por Luisa Cardoso