Sudeste tem novas mortes e mais estragos com as chuvas

UARLEN VALéRIO/O TEMPO/ESTADÃO CONTEÚDO Chuvas castigam cidades de Minas Gerais., São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro



Os estados do Sudeste continuam sendo castigados com as fortes chuvas. Em Minas Gerais, 60 pessoas já morreram em decorrência dos temporais desde o dia 24 de janeiro. Nessa semana, o Sul de Minas está sendo a região mais afetada.

Bandeira do Sul, que tem pouco mais de 5 mil habitantes, decretou situação de emergência. Já são 400 pessoas desalojadas ou desabrigadas. Segundo os bombeiros, três pontes foram destruídas, e outras duas, danificadas. Em Campestre, casas ficaram destruídas e, pelo menos, três famílias precisaram sair de casa. Por causa dos estragos causados pela chuva, a prefeitura cancelou o carnaval. Poço Fundo também já havia cancelado as festividades.

Em Caxambu, uma mulher morreu soterrada e, mesmo assim, moradores da região tem insistido em ficar em locais de risco. No município de Espírito Santo do Dourado, ruas se transformaram em rios. Em Pouso Alegre, algumas avenidas ficaram alagadas. O dentista Luiz Carlos mora na cidade e destaca que municípios vizinhos enfrentam situação mais crítica. “Moradores estão retornando aos poucos para suas casas, e contabilizando os prejuízos”.

É esperada mais chuva para o Sul de Minas e a região metropolitana de Belo Horizonte nos próximos dias. Devido aos temporais, o governo federal antecipou o pagamento do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) em cidades de Minas, do Espírito Santo e do Rio Grande do Sul. A medida vale para os 227 municípios que tiveram situação de emergência ou calamidade pública reconhecida pelo governo federal.

Em São Paulo, subiu para 7 o número de mortos em decorrência dos temporais. Em Petrópolis, na região serrana do Rio, um homem morreu e duas crianças foram resgatadas após um deslizamento de terra.

* Com informações do repórter Afonso Marangoni.