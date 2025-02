Sul do Brasil passa por nova onda de calor

Fenômeno, que começa nesta segunda-feira (24), acontece pela quarta vez na região e deve permanecer até quinta-feira (27)

A previsão do tempo para esta semana no Brasil traz a continuidade de uma intensa onda de calor que afeta diversas regiões do país. No Sudeste, a onda de calor que vinha sendo registrada nos últimos dias está começando a se dissipar, mas as temperaturas ainda permanecem elevadas. Em São Paulo, por exemplo, a capital registra 31ºC, uma leve queda em relação aos 35ºC da semana anterior. Apesar dessa diminuição, o calor ainda é significativo e continua a impactar a rotina dos paulistanos.

Enquanto isso, no Sul do país, uma nova onda de calor está se iniciando, trazendo temperaturas que podem chegar a 7ºC acima da média para esta época do ano. O Rio Grande do Sul, em particular, deve enfrentar calor intenso, afetando regiões como o Vale dos Vinhedos, a Campanha Gaúcha e a Fronteira Gaúcha. Essa situação preocupa os moradores e autoridades locais, que precisam lidar com os desafios impostos pelo calor extremo.

Além das altas temperaturas, a previsão também indica a ocorrência de chuvas em algumas áreas. No Estado de São Paulo, especialmente na capital, há previsão de temporais irregulares que podem causar transtornos, como alagamentos e interrupções no trânsito. O Mato Grosso do Sul, incluindo Campo Grande, e o sul de Mato Grosso também devem registrar chuvas mais fortes. Em contraste, o norte paulista, incluindo regiões como São José do Rio Preto e Barretos, deve enfrentar calor sem previsão de chuva, o que pode agravar a sensação de desconforto térmico.

No Centro-Oeste do Brasil, o sol predomina, com temperaturas elevadas e chuvas típicas de verão durante a tarde. Cidades como Rio de Janeiro, João Pessoa e Goiânia também registram temperaturas na casa dos 30ºC. A tendência é que o calor continue a ser uma constante tanto no Sudeste quanto no Sul do país, com a expectativa de que as altas temperaturas persistam nos próximos dias. Essa previsão exige atenção redobrada da população, que deve se manter hidratada e evitar a exposição prolongada ao sol.

