Superando o Carnaval carioca, folia paulistana vai movimentar setores diversos da economia

O pré-carnaval começou oficialmente em São Paulo neste fim de semana e já deu o tom da folia de 2020. A capital deve atrair 15 milhões de pessoas e movimentar R$ 2,6 bilhões durante os quatro dias do evento.

Quem vier para a São Paulo neste período, deve se preparar para a grande concentração de foliões, mas não deve passar sufoco para conseguir acomodações.

O CEO da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Bruno Omori, ressalta, no entanto, que os turistas do litoral podem enfrentar dificuldades na procura por hotéis. “Ilha Comprida até Ilha Bela, do sul ao norte, teremos mais de 90% de ocupação.”

Por outro lado, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de São Paulo espera prejuízo para o setor. Os estabelecimentos próximos às rotas dos blocos devem observar queda de 50% no faturamento durante o Carnaval.

A competição com ambulantes, a preferência dos clientes por consumir nas ruas e interdições que dificultam o acesso são os principais motivos para a baixa projeção. Os empresários ainda reclamam de depredações, que vão desde as mesas e banheiros até os carros dos clientes.

Na contramão, bares e restaurantes longe de aglomerações podem conseguir aumento de 10% a 20% no faturamento. Estabelecimentos que entrarem na onda do Carnaval com eventos temáticos também devem lucrar acima do esperado.

*Com informações da repórter Nanny Cox