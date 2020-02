Com suspeita de coronavírus, paciente deixa hospital sem finalizar testes

EFE/EPA/ANDREA FASANI Coronavírus na Itália



Um paciente suspeito de estar infectado com o novo coronavírus deixou um hospital em São Paulo sem concluir os testes para identificação da doença. O homem, que realizava testes nesta quinta-feira (27) no Hospital São Paulo, localizado na zona sul da capital paulista, apresentava sintomas de gripe após voltar de uma viagem à Itália, um dos países com epidemia do vírus.

De acordo com fontes ligadas ao hospital, após resultado negativo para o primeiro teste realizado, a equipe médica decidiu internar o paciente em isolamento até realizar novos testes contra a doença. Entretanto, foi neste momento que o homem mostrou a intenção de deixar o local sem aguardar os novos procedimentos.

O código de ética médica defende que um paciente pode decidir sobre seu tratamento, mas cabe ao médico interferir em caso de perigo de vida. Para isso, a alta a pedido deve ser documentada e assinada.

A Secretaria Estadual de Saúde afirmou que analisa o caso. Até o momento, o Hospital São Paulo não se pronunciou sobre o assunto. Em casos de complicações, o médico responsável e o hospital podem ser responsabilizados, já que o paciente não assinou termo de responsabilidade.

Não há conhecimento de como o homem deixou o local. Segundo informações, a mulher dele também estaria com sintomas do Covid-19 e buscava atendimento em um hospital particular da cidade.

*Com informações de Estadão Conteúdo.