Suspeito de matar ex-namorada a facadas é preso em São Paulo

Reprodução O suspeito teria matado Raquel por causa de um aparelho celular dela que estava com ele



O homem suspeito de matar a ex-namorada a facadas em São Paulo no fim de semana se apresentou à Polícia e foi preso nesta segunda-feira (27). Wesley Ferreira Primo havia fugido após atacar Raquel Bomfim de Santana Araujo, de 21 anos, no último sábado (25), na Brasilândia, na zona norte da cidade.

Wesley foi até a delegacia para prestar depoimento, mas a Polícia Civil já tinha solicitado a prisão temporária e ele acabou sendo detido. O suspeito teria matado Raquel por causa de um aparelho celular dela que estava com ele. Ao buscar o aparelho, Wesley atacou Raquel com uma faca.

O caso foi registrado como feminicídio.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, esse tipo de crime aumentou quase 34% no Estado em 2019. Foram 182 casos no ano passado, contra 136 em 2018.

Só na capital, foram 43 registros de feminicídio em 2019 contra 29 no ano anterior — um salto de 48%.

