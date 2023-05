Suspeito de matar homem em shopping na zona oeste do Rio de Janeiro é preso

Detido é suspeito de intermediar o encontro da vítima com os criminosos no Taquara Plaza Shopping e foi preso após se apresentar à polícia para prestar depoimento

Divulgação/Polícia Civil do Rio de Janeiro Polícia acredita que, com a primeira prisão feita, será mais fácil chegar aos outros suspeitos



Um suspeito de participar do assassinato de um homem dentro de um shopping center na cidade do Rio de Janeiro foi preso pela Polícia Civil. Jonatham Luiz se apresentou à uma unidade policial para prestar esclarecimentos e foi detido pelos agentes. Ele é um dos cinco suspeitos de envolvimento no assassinato de Felipe Louzada, morto a tiros dentro do Taquara Plaza Shopping no dia 28 de abril. Jonatham é acusado de intermediar o encontro entre a vítima e os criminosos. A vítima foi cercada por homens e executada a tiros enquanto descia utilizava uma escada rolante do shopping. Depois de realizar os disparos, os criminosos fugiram do local. A Justiça do Rio de Janeiro já havia expedido um mandado de prisão preventiva contra o suspeito. As buscas pelos outros envolvidos, que também estão com mandados de prisão em aberto, continua, mas os policiais acreditam que, com a primeira prisão, será mais fácil chegar aos demais envolvidos.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga