Suspeito de roubo morre em troca de tiros após perseguição em Campinas

Uma ação policial na última quinta-feira (24), em Campinas, no interior de São Paulo, pareceu cena de filme. Moradores do bairro Jardim Campo Belo filmaram a perseguição e a troca de tiros entre policiais militares e um criminoso que tentava escapar depois de roubar um carro. Um vídeo mostra o momento em que o bandido, dirigindo um Toyota Etios, vira uma curva em alta velocidade fugindo dos policiais. Após dez quilômetros de perseguição, inclusive com apoio do helicóptero águia da PM, uma viatura do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) conseguiu parar o carro. Segundo a Polícia Militar, foi quando o suspeito teria disparado e dado início a uma troca de tiros com os agentes. No vídeo, é possível ver e ouvir os disparos. O suspeito, que não foi identificado, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O caso foi registrado na 2ª Delegacia Seccional de Campinas.

*Com informações do repórter Leonardo Martins