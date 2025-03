Suspeito é preso nos EUA por participação nos esquemas do ‘Faraó dos Bitcoins’

Piloto, como conhecido Ricardo Rodrigues Gomes, foi capturado na Flórida em uma operação conjunta com a polícia norte-americana com a Polícia Federal

A Polícia Federal do Brasil confirmou a detenção de Ricardo Rodrigues Gomes nesta terça-feira (4), suspeito de envolvimento nos esquemas fraudulentos do “Faraó dos Bitcoins“, Glaidson Acácio dos Santos. O piloto, como conhecido, foi capturado na Flórida, Estados Unidos, em uma operação conjunta com a polícia norte-americana com a polícia federal brasileira.

Ele estava foragido desde 2021, quando a operação “Criptos” foi deflagrada, resultando na prisão de Glaidson no Rio de Janeiro. Gomes desempenhava um papel crucial na quadrilha, movimentando contas bancárias e obtendo passaportes falsos para os integrantes do grupo. A expectativa é que o piloto seja extraditado para o Brasil em breve, onde enfrentará a justiça.