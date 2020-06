A sustentabilidade é mais importante do que nunca, diz vice-presidente da Ecolab

Divulgação/Governo Federal Ele lembra que o aspecto ambiental acaba sendo também muito relevante, já que as ações sustentáveis também impactam na sociedade



O vice-presidente e gerente geral no Brasil da Ecolab, Orson Ledezma, entende que para a retomada das atividades econômicas é necessário que as empresas garantam a continuidade de programas ambientais e da adoção de medidas sustentáveis.

Em entrevista ao Jornal da Manhã desta quinta-feira (4), Orson Ledezma analisou os impactos da pandemia da Covid-19 no mercado de fornecimento de água, energia e higienização em que a empresa atua. Para ele, o avanço da doença traz impactos gerais para as empresas, tanto no ponto de social, como pessoal e ambiental.

Ledezma avalia que, no momento, as empresas têm “situações urgentes para resolver”, elencando o contágio pelo coronavírus e os impactos na economia como algumas dessas preocupações. Mas ele lembra que o aspecto ambiental acaba sendo também muito relevante, já que as ações sustentáveis também impactam a sociedade. “A sustentabilidade é hoje [na pandemia] mais importante do que nunca”, diz o vice-presidente.

“Assim como a gente olha para o curto prazo, é muito relevante continuar olhando para frente, para os aspectos vitais para continuidade da nossa empresa. Nesse sentido, a continuidade nos programas ambientais acaba sendo super relevante garantir que no novo normal, que vai se desenvolver, esses temas estejam presentes e continuem com a mesma força que vínhamos trabalhando.”

A Ecolab adotou medidas para que os cerca de 1.500 funcionários tenham condições adequadas e seguras de manter as atividades, garantindo a continuidade dos serviços prestados a setores essenciais. Indústrias de alimentos e hospitais estão entre os clientes da empresa que mantiveram as demandas de serviços durante a pandemia.