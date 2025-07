Tarcísio culpa Lula por tarifa de Trump às exportações brasileiras

Em uma publicação nas redes sociais, governador alegou que a falta de diálogo com presidente dos EUA resultou em decisões prejudiciais para o Brasil

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, recentemente expressou sua insatisfação com a política internacional do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, responsabilizando-o pela imposição de tarifas sobre produtos brasileiros pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em uma publicação nas redes sociais, Tarcísio acusou Lula de priorizar a ideologia em detrimento da economia, alegando que a falta de diálogo com Trump resultou em decisões prejudiciais para o Brasil. Segundo o governador, enquanto outros países buscaram negociações, o governo brasileiro teria se concentrado em prestigiar ditaduras e defender a censura.

A declaração de Tarcísio encontrou apoio entre figuras políticas como o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, André do Prado. Internamente, o governador enfrentou pressão para se manifestar sobre o assunto, especialmente após ter demonstrado apoio a Trump durante sua eleição, inclusive posando com o famoso boné “Make America Great Again”. A oposição também cobrou um posicionamento de Tarcísio, provocando-o sobre sua relação com o presidente americano.