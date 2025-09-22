Tarcísio deve se reunir com Paulinho da Força para discutir PL da Anistia

Enquanto o governador de SP defende um projeto amplo de perdão, o deputado relator tem se posicionado a favor apenas da redução de penas aos condenados pelo 8 de Janeiro

Reprodução / Redes sociais O relator do PL da Anistia, deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP) ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está no centro das atenções devido às discussões em torno do Projeto de Lei da Anistia. Este projeto tem gerado expectativas de um encontro entre Tarcísio e o relator Paulinho da Força. Desde que Paulinho foi escolhido como relator, ele expressou o desejo de dialogar com Tarcísio, chegando a enviar mensagens solicitando uma reunião. Até o momento, o encontro não ocorreu, mas há uma expectativa de que aconteça em breve, possivelmente entre segunda e terça-feira, com o objetivo de pautar o assunto na Câmara dos Deputados a partir de quarta-feira.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Tarcísio de Freitas, conhecido por sua aliança com o ex-presidente Jair Bolsonaro, defende uma anistia que inclua o perdão ao ex-presidente. Em contrapartida, Paulinho da Força, relator do projeto, tem se manifestado a favor de uma redução de penas, sem perdão total. O governador de São Paulo tem enfatizado a anistia como um meio de pacificação nacional, destacando que seus aliados buscam uma “paz dialogada” e não impunidade. Ele também expressou esperança de que Paulinho tenha sabedoria para contemplar aqueles que, segundo ele, estão presos sem plena consciência de seus atos, referindo-se aos eventos de 8 de janeiro de 2023.

*Com informações de Beatriz Manfredini

*Reportagem produzida com auxílio de IA