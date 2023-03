Tarcísio discute soluções para cheias no Tietê durante visita a barragem

Governador negou que estrutura tenha relação com as cheias que atingem parte do Estado, mas afirmou que a política habitacional é um problema da Região Metropolitana

Reprodução/Jovem Pan News/Jornal da Manhã Governador também falou sobre a cratera que abriu na Marginal Tietê, dizendo que a prioridade deve ser a conclusão das obras



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), visitou a barragem do Rio Tietê nesta quinta-feira, 2, chegando em um helicóptero e caminhando pela plataforma.. Em seguida, foi questionado sobre a possibilidade da barragem estar provocando a enchente em alguns pontos, como as cidades de Ferraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba. Tarcísio negou, dizendo não haver nenhuma relação, mas afirmou que o governo está estudando uma alternativa para evitar este tipo de transtorno. “Vamos fazer uma obra de recuperação das comportas que não estão funcionando hoje. Em dois meses, devemos estar com a operação plena das seis comportas. Essa barragem tem papel fundamental no controle de cheias na cidade de São Paulo”, disse Tarcísio, que atribuiu as cheias a um problema que, segundo ele, é crônico e está relacionado à política habitacional. “A questão da política habitacional é uma das questões mais sérias que a gente tem. Porque já temos as pessoas em situação de rua, temos quem mora em áreas de risco e alagamentos e é muita gente. É o resultado de uma ocupação desordenada de décadas. A gente vai ter que dar os primeiros passos e depois tomar as medidas para que as pessoas não voltem a ocupar. Até o problema de ‘Itaqua’, as pessoas já tinham sido retiradas de onde estavam, muitos, inclusive, hoje, ainda recebem aluguel social e estão de volta a áreas sujeitas a alagamentos”, completou Tarcísio. Durante a visita, Tarcísio falou sobre a cratera que abriu na Marginal Tietê no ano passado. O acidente completou um ano sem resposta nesta quarta-feira, 1º. Para o governador, a preocupação maior é avançar com as obras da Linha 6-Laranja do Metrô.

*Com informações do repórter Soraya Lauand