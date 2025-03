Tarcísio diz que ‘prometeram picanha e não tem nem ovo’

Governador de São Paulo criticou o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste domingo (16) durante ato pró-anistia em Copacabana, no Rio de Janeiro

GABRIEL SILVA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Além das críticas econômicas, o governador de São Paulo também abordou a questão da inelegibilidade de Bolsonaro



Neste domingo (16), Brasília foi palco de uma manifestação significativa convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O evento reuniu apoiadores do projeto de anistia aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro, destacando a contínua divisão política no país. Entre os presentes, estava o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que aproveitou a ocasião para criticar o governo federal em um discurso que rapidamente ganhou destaque nas redes sociais.

Durante sua fala, Tarcísio de Freitas criticou a gestão do presidente Lula, especialmente em relação à promessa de campanha sobre a redução dos preços dos alimentos. Ele destacou que, apesar da promessa de picanha, a realidade é que a população não tem nem ovo, uma referência ao aumento de 67,1% no preço dos ovos, conforme dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP.

Além das críticas econômicas, o governador de São Paulo também abordou a questão da inelegibilidade de Bolsonaro. Tarcísio argumentou que não há justificativa para tal decisão, a não ser o medo de uma possível derrota eleitoral do atual governo. Ele defendeu veementemente o projeto de anistia para os envolvidos nos atos antidemocráticos de janeiro, afirmando que acredita na sua aprovação no Congresso Nacional. Em um tom desafiador, Tarcísio instigou os opositores a se manifestarem contra a anistia, declarando que os participantes dos atos são inocentes e que as penas aplicadas foram desarrazoadas.