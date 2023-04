Tarcísio inicia projeto para transferir sede do governo de São Paulo

Governador argumenta que a mudança para a região central da capital paulista tem como objetivo causar um impacto positivo no local

Foto: Rogério Cassimiro/Governo do Estado de SP Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas



A proposta do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) de transferir a sede do governo do Estado de São Paulo do Palácio dos Bandeirantes, na Zona Sul, e levar para o Centro da capital paulista pode dar os primeiros passos a partir de outubro. Isso porque, nos próximos dias, o governador deve assinar um contrato com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP (Fipe) para realizar um estudo de impacto e viabilidade da mudança, afim de calcular o gasto financeiro da alteração. A intenção é apenas mudar a administração do Palácio dos Bandeirantes, mas transferir toda a estrutura do governo paulista, que hoje está espalhada em 56 prédios e composta por 18 mil funcionários. Tarcísio argumenta que a mudança do governo para a região central tem como objetivo requalificar e causar um impacto positivo no Centro. A oposição critica a medida e alega que a mudança pode causar um processo de gentrificação da região, ou seja, encarecer o custo de vida e retirar a população mais pobre do Centro. Caso a mudança seja realizada, a administração do governo do Estado de São Paulo deve se alocar no Palácio dos Campos Elíseos, nos arredores da Praça Princesa Isabel.

*Com informações do repórter João Vitor Rocha