Tarcísio joga bola com prefeitos, marca gol e vence por 2 a 1

Evento marcou o encerramento do primeiro dia do Congresso Estadual de Municípios, realizado em São Paulo pela primeira vez

Pablo Jacob/Governo do Estado de SP Tarcísio de Freitas participa de partida de futebol festiva, que marca o encerramento do primeiro dia do Congresso Estadual de Municípios



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participou de uma partida de futebol festiva no estádio Paulo Machado de Carvalho, nesta terça-feira (26). O evento marcou o encerramento do primeiro dia do Congresso Estadual de Municípios.

Vestindo a camisa 10, o governador marcou um gol de pênalti, que foi assinalado por Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, que atuou como árbitro do jogo. No time de Tarcísio estavam o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o ex-capitão da seleção brasileira Cafu. A equipe deles enfrentou um time formado por prefeitos de várias cidades paulistas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Durante a partida, Tarcísio de Freitas fez uma brincadeira, dizendo que quem fizesse um gol contra sua equipe não receberia mais convênios do governo estadual. Tarcísio deixou a partida no final do primeiro tempo, após sentir uma fisgada na coxa esquerda. No momento da sua saída, o placar estava 2 a 1 para o seu time.

*Com informações de Pedro Tritto

*Reportagem produzida com auxílio de IA