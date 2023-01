Tarcísio propõe incluir programação na grade do ensino médio de SP e faz balanço de viagem a Davos

Governador do Estado de São Paulo apresentou a ideia a empresas do setor de tecnologia, como Facebook e Amazon, e pretende lançar um projeto nas escolas até 2024

Reprodução/YouTube Governo do Estado de São Paulo Governador Tarcísio de Freitas em vídeo gravado durante sua passagem pelo Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça



O governo do Estado de São Paulo quer incluir aulas de linguagens de programação na grade curricular das escolas da rede pública de ensino a partir de 2024. As aulas para capacitação de jovens devem ser incluídas no currículo do ensino médio. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) apresentou a ideia a empresas do setor de tecnologia, como Facebook e Amazon. A partir do ano que vem, o governador já pretende implementar um projeto para que alunos do ensino médio recebam aulas de programação, tudo isso com subsídio de empresas de tecnologia. A inclusão de aulas de programação na grade curricular, no entanto, ainda depende de regulamentação pelo Estado. Nesta quinta-feira, 19, após uma série de reuniões, o governador fez um balanço de sua participação no Fórum Econômico Mundial, em Davos: “Foram 38 reuniões que nos mostraram que o mundo percebe a grandeza do Estado de São Paulo”.

“Vai ser possível estabelecer várias parcerias. Parcerias na área da sustentabilidade, por exemplo, com o reuso de água. Parcerias no campo da tecnologia, para o ensino profissional, para a gente abrir a porta do mercado de trabalho para os jovens mais carentes com emprego de qualidade. Parcerias no campo de estruturação de projetos, que com certeza vão atrair muitos investimentos. Esse investimento vai trazer empregos e transformação. A gente volta para São Paulo com boas ideias na bagagem e essas boas ideias vão virar ação e transformação”, declarou.

Para encerrar sua passagem pela Suíça, Tarcísio se reuniu com o ambientalista e ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore. No encontro, o governador falou sobre iniciativas para tornar São Paulo uma referência de sustentabilidade. Durante esta primeira viagem internacional, Tarcísio também esteve com Jennifer Morgan, secretária de Estado e Representante Especial para Política Climática Internacional da Alemanha, com Donald Tang, vice-presidente da Shein, com Selina Jackson, vice-presidente da P&G, e com o CEO da Enel, Francesco Starace.

*Com informações do repórter David de Tarso