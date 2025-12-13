Tarcísio se reúne com prefeitos de SP mirando reeleição em 2026

Em evento na capital, o governador tratou com chefes do Executivo de cidades e aliados paulistas sobre saúde no estado, lançou o programa ProPet entregou o prêmio Município Verde e Azul

Pablo Jacob/Governo de São Paulo Comentarista do Jornal da Manhã avalia que as medidas de Tarcísio "deixa o terreno fértil" para a reeleição de 2026



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), recebeu na terça-feira (9) prefeitos e lideranças paulitas dentro da estratégia atual de disputar a reeleição ao Palácio dos Bandeirantes, em 2026. No evento, foi feito um balanço da saúde no estado, foi entregue o prêmio Município Verde e Azul à capital e foi lançado o programa Pro Pet, que vai operar com ônibus preparados para intervenções veterinárias.

Mesmo com a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), ainda há dúvidas se o governador de São Paulo vai disputar o Planalto em 2026. Apesar das incertezas, o apoio do prefeito paulistano, Ricardo Nunes (MDB), a Tarcísio é garantido.

“Eu sempre brinco: irmão mais velho com o Tarcísio. Ele é mais novo do que eu, mas é mais velho, porque fica me dando conselho, me dá bronca, me dá orientação”, disse Nunes no evento.

A comentarista Priscila Silveira avalia que as medidas adotadas por Tarcísio “deixa o terreno bem fértil” para a reeleição em 2026.

“Em fevereiro de 2025, ele destinou verbas para o desenvolvimento regional. Em outubro, dá valores extras para a saúde e para a infraestrutura”, disse Silveira.

A comentarista ainda disse que Tarcísio tem feito com frequência reuniões com prefeitos aliados de municípios que são cabo eleitoral. “Quem tem a máquina, evidentemente, saí à frente, como a gente observa que, lógico, não é uma pré-campanha, mas não deixa de ser”, afirmou.

Para o comentarista Jesualdo Almeida, “Tarcísio é o craque, que está sentado no banco de reservas, vendo o titular, Flávio Bolsonaro, jogar e fazer lambança e [ainda] ser vaiado pela torcida”.

Almeida também avalia que a situação de Tarcísio “é muito tranquila” porque se ele não se lançar candidato à Presidência da República, o governador tem altas chances de ser reeleito para o Palácio dos Bandeirantes.

“Em 2030, ele terá 55 anos, em um cenário que estará por duas gestões seguidas em uma vitrine que é o governo do Estado de São Paulo, sem Bolsonaro e Lula. Se ele não sair presidente agora, com grandes chances de eleição, ele sai para governador com uma reeleição praticamente encaminhada”, avaliou Almeida.