Tarcísio seria presidente ‘com a estatura’ de Bolsonaro, diz Ciro Nogueira

Governador de São Paulo é apontado como opção de candidatura presidencial no campo da direita, caso ex-mandatário não reverta inelegibilidade

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou uma linha de crédito subsidiada destinada a exportadores, uma medida que rapidamente ganhou destaque no cenário político nacional. O presidente do Partido Progressistas, Ciro Nogueira, não tardou em manifestar seu apoio ao governador através de uma rede social. A base aliada de Tarcísio aproveitou a oportunidade para comparar a iniciativa com as ações do governo federal, destacando que o governador teria se antecipado ao governo de Lula ao oferecer suporte aos empresários afetados pelo tarifaço previsto para 1º de agosto. Ciro Nogueira elogiou a iniciativa de Tarcísio, comparando-o ao ex-presidente Jair Bolsonaro e criticando o presidente Lula por, segundo ele, priorizar interesses eleitorais.

A manifestação de Ciro Nogueira é vista como parte de uma disputa política em curso entre Lula e Tarcísio. Embora o governador de São Paulo tenha evitado críticas diretas ao presidente, sua postura tem sido amplamente elogiada por seus aliados. A recente visita de Lula a Osasco, onde anunciou ações para a população local, ocorre em meio a essa tensão política crescente. Comentaristas políticos apontam que, apesar de fragmentada, a direita precisa se unir para as eleições de 2026, enquanto a esquerda enfrenta seus próprios desafios internos. A fala de Ciro Nogueira é interpretada como uma tentativa de posicionar Tarcísio como um sucessor natural de Bolsonaro, apesar das críticas internas, como as de Eduardo Bolsonaro.

A estratégia política de Tarcísio de Freitas, que busca um equilíbrio entre pragmatismo e diálogo, é vista como uma tentativa de fortalecer sua posição no cenário político. Enquanto Lula adota um discurso mais polarizante, Tarcísio foca em soluções práticas para os desafios enfrentados por São Paulo, especialmente em relação à taxação anunciada por Donald Trump. Essa abordagem pode garantir a Tarcísio uma reeleição em 2026 ou até mesmo abrir caminho para uma candidatura presidencial. A disputa política em torno do tarifaço e das medidas de apoio aos exportadores paulistas reflete a complexidade do cenário político atual, onde estratégias e alianças são constantemente reavaliadas.

*Com informações de Beatriz Manfredini

*Reportagem produzida com auxílio de IA