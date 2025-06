Tarcísio vai lançar edital do Novo Centro Administrativo, que transfere a sede do governo

Expectativa é que o documento para o novo prédio, localizado no bairro de Campos Elíseos, na região central da capital, seja publicado nas próximas semanas

Divulgação O projeto de transferência envolve um leilão que deve ocorrer até o final do ano



O governo de São Paulo está prestes a dar um passo significativo na transferência de sua sede administrativa para a região central da capital paulista. A expectativa é que o edital de licitação para a nova sede, localizada em Campos Elíseos, seja publicado nas próximas semanas. Na semana passada, o edital recebeu autorização para publicação e está em fase final de ajustes. O governo planeja lançar a licitação até o final deste ano, com o objetivo de selecionar a entidade privada que realizará as obras e gerenciará o local pelos próximos 30 anos. A transferência da sede está prevista para ser concluída em 2030.

O projeto de transferência envolve um leilão que deve ocorrer até o final do ano, permitindo que uma entidade privada assuma a responsabilidade pelas construções, reparos e gestão do local. A área ao redor da Avenida Rio Branco passará por uma transformação significativa, com a expectativa de abrigar cerca de 22.000 funcionários que atualmente estão distribuídos em aproximadamente 40 prédios pela cidade. Além disso, a região será revitalizada com a inclusão de conjuntos habitacionais, restaurantes e lojas, promovendo um novo dinamismo ao centro da capital. Com a autorização para a publicação do edital, o processo de licitação está prestes a começar, e até o final do ano, espera-se que a empresa responsável pela mudança seja conhecida.