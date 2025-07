Tarifaço não é ‘problema comercial’ com EUA, diz presidente da Apex

O vice-presidente Geraldo Alckmin tem participado de série de reuniões com diferentes setores da economia; previsão é de encontro com setor farmacêutico nesta quarta (23)

Reprodução/TV Brasil Jorge Viana afirmou que 'medida é ação de grupo político ligado a Bolsonaro'



O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), Jorge Viana, afirmou que o “tarifaço” proposto por Donald Trump não é um problema comercial, mas sim uma ação de grupos extremistas. A declaração foi feita em Brasília, nesta terça-feira (22), após um evento sobre a exportação de produtos agroindustriais. Segundo Viana, a medida é uma ação de um grupo de políticos ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, com o objetivo de prejudicar a soberania brasileira. Ele classificou a situação como uma “ação perversa de família de grupos extremistas”.

O governo federal tem se mobilizado para negociar com os Estados Unidos a suspensão do “tarifaço” anunciado por Trump, que pode entrar em vigor a partir de 1º de agosto. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, tem liderado uma série de reuniões com diversos setores da economia. Até o momento, foram realizados cerca de 16 encontros com representantes de diferentes segmentos.

Os empresários sugeriram que o governo solicite um prazo maior para o início da vigência da medida e que se articulem para negociar diretamente com o governo norte-americano. Nesta quarta-feira (23), está prevista uma reunião de Alckmin com o setor farmacêutico para debater o assunto. O governo brasileiro busca evitar os impactos negativos que a medida pode causar às exportações do país.

Com informações de Marília Ribeiro

*Reportagem produzida com auxílio de IA