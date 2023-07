Taxa de fecundidade cai para 1,6 no Brasil, a menor registrada na série histórica, diz ONU

Estudo aponta que a humanidade precisa tomar decisões sobre saúde sexual e reprodutiva livre de discriminação e violência

KAREN FONTES/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO Média de filhos por mulher no Brasil é 1,6, enquanto a média do mundo é de 2,1



A taxa de fecundidade brasileira caiu para 1,6, a menor já registrada na série histórica do país. Com isso, a média de filhos por mulher é 1,6, enquanto a média do mundo é de 2,1. Os dados são do Relatório sobre a Situação da População Mundial, chamado de “8 Bilhões de Vidas, Infinitas Possibilidades”, que foi lançado nesta terça-feira, 11, pelo Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), agência de desenvolvimento internacional da Organização das Nações Unidas (ONU) que trata de questões populacionais. O estudo aponta que a humanidade precisa tomar decisões sobre saúde sexual e reprodutiva livre de discriminação e violência. No Brasil, dados do Censo 2022 mostram que a população brasileira cresceu 6,45% desde 2010. A taxa de crescimento foi de 0,52% ao ano, o menor nível da série histórica. Além disso, o relatório aponta que 66% da humanidade vive em países com taxa de fecundidade abaixo do nível de reposição, que é de 2,1 filhos por mulher. O estudo também diz que a expectativa de vida global atingiu a média de 72,8 anos. No país, o índice é de 73 anos para os homens e 79 para as mulheres.

*Com informações do repórter Misael Mainetti.