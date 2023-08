TCE identifica irregularidades em folhas de pagamento do governo da Bahia

Falhas foram encontradas após auditoria e teriam acontecido entre julho e outubro de 2020, durante a gestão do atual ministro da Casa Civil, Rui Costa

Google Street View Pagamento para funcionários com mais de 75 anos e servidores que já morreram geraram prejuízo de R$ 25 milhões



O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) identificou irregularidades durante o mandato do ex-governador e atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, durante uma auditoria divulgada nesta semana. Originalmente, as falhas foram identificadas nas folhas de pagamento entre julho e outubro de 2020. Uma das irregularidades é a remuneração de servidores que já morreram e de funcionários com mais de 75 anos. Isso gerou um prejuízo de R$26 milhões aos cofres públicos. Segundo a Superintendência Técnica do TCE, as auditorias em folha são corriqueira e sempre têm achados semelhantes. A auditoria foi feita em 2021. Deputados de oposição cobram explicação sobre o destino deste dinheiro. “Para onde foi esse dinheiro? São R$ 26 milhões de prejuízo ao contribuinte e fatos esses que nos deixam estarrecidos”, diz o deputado estadual Diego Castro (PL). O vice-governador Geraldo Júnior (MDB) aguarda a manifestação final dos órgãos de controle. “As situações já foram ventiladas e contrapostas. A Procuradoria-Geral do Estado, de forma tempestiva, respondeu os questionamentos e nós aguardamos o contraditório. Vamos aguardar a manifestação final por parte de qualquer órgão de controle ou até mesmo do Judiciário. Teremos a oportunidade, dentor do exercício da prestação judicial, de exercer contraponto a essas questões”, afirma.

*Com informações do repórter André Muzell