TCU analisa nesta semana a privatização da Eletrobras

Expectativa é que o ministro Vital do Rêgo peça mais tempo para analisar o processo.

Agência Brasil Em fevereiro deste ano, o TCU aprovou a primeira fase, a respeito dos valores de venda de 22 usinas hidrelétricas



O Tribunal de Contas da União (TCU) debate nesta quarta-feira, 20, a segunda parte do processo de privatização da Eletrobras, sobre a modelagem do modelo de ações, que é quando o acionista vende a participação no mercado. Será avaliado também a redução de participação no capital social da companhia, que deve cair de 60% para menos de 45%. A expectativa é que o ministro Vital do Rêgo peça mais tempo para analisar o processo. A privatização foi permitida por lei em julho de 2021. Em fevereiro deste ano, o TCU aprovou a primeira fase, a respeito dos valores de venda de 22 usinas hidrelétricas e o valor de outorga a ser pago à União, um total de R$ 25,3 bilhões, além de R$ 32 bilhões a serem destinados à Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) para amenizar o impacto do aumento nas tarifas para os consumidores.

*Com informações da repórter Katiuscia