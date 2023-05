TCU identifica 95 mil indícios de irregularidades em folhas de pagamentos da administração pública federal

Foram analisadas 839 folhas de pagamentos de empresas públicas federais entre abril de 2022 até março de 2023, sendo encontrados 32 tipos de irregularidades

O Tribunal de Contas da União (TCU) identificou 95 mil indícios de irregularidades nas folhas de pagamento da administração pública federal em 2022. O número engloba ocorrências de ano anteriores que não foram solucionadas até o fim do ano passado. Foram analisadas 839 folhas de pagamentos de empresas públicas federais entre abril de 2022 até março de 2023, sendo encontrados 32 tipos de irregularidades. Entre elas, remuneração acima do teto, acumulo irregular de cargos, reajuste indevido de valor adicional pago a servidores em função comissionada, servidor recebendo aposentadoria sem ter saído ato de concessão, entre outros. A partir do momento em que as irregularidades são identificadas, o tribunal notifica os gestores, que têm que investigar os fatos e corrigir as situações. O ministro Vital do Rêgo comentou sobre os impactos de correção de irregularidades. “As despesas federais com pessoal ativo e inativo no âmbito dos Três Poderes e no Ministério Público devem alcançar R$ 350 bilhões. No presente ciclo, constatou-se que as irregularidades corrigidas em 2022 proporcionaram uma economia de cerca de R$ 38 bilhões por mês aos cofres públicos, quase meio bilhão de reais em um ano”, disse o ministro. No fim da fiscalização, restaram mais de 70 mil indícios que ainda não foram solucionados, que continuarão sendo monitorados.

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto