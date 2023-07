Tebet critica PEC da Anistia e pede que mulheres ‘ergam a voz contra o retrocesso’

Proposta garante perdão as legendas por prestação de conta irregular e descumprimento de cota para mulheres e negros nas últimas eleições

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Simone Tebet é ministra do Planejamento e do Orçamento do governo Lula



A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, sugeriu na tarde de terça-feira, 11, que movimentos de igualdade de gênero se articulem contra a PEC da Anistia. “Gostaria que vocês erguessem a voz contra o retrocesso da anistia aos partidos que não cumpriram o percentual de 30% de mulheres candidatas ou 30% de tempo de rádio, televisão ou de fundo partidário, porque está passando no Congresso”, disse durante evento da Women Inside Trade, associação que tem como objetivo promover a inclusão de mulheres no comércio internacional. A medida foi aprovada em meados de maio pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) na Câmara dos Deputados. A proposta de emenda à Constituição garante perdão as legendas por prestação de conta irregular e descumprimento de cota para mulheres e negros nas últimas eleições. O texto foi aprovado com 45 votos a favor e 10 contra, com apoio de parlamentares de oposição e do governo. Agora, a proposta deve passar por uma comissão especial, que deve ser instalada nesta quarta-feira, 12, antes de ser enviado para votação no plenário.