Tebet exalta paridade de gênero em sua equipe; Sonia Guajajara e Anielle Franco assumem ministérios

Nesta quarta-feira, 11, a ministra do Planejamento apresentou sua equipe e também ocorreu a cerimônia de transmissão de cargo das comandantes do Ministério dos Povos Indígenas e do Ministério da Igualdade Racial

Reprodução/TV Brasil Nesta quarta-feira, 11, as ministras Simone Tebet, Sonia Guajajara e Anielle Franco participaram de eventos em Brasília



Nesta quarta-feira, 11, durante o anúncio dos secretários do Ministério do Planejamento, Simone Tebet (MDB) fez questão de destacar o equilíbrio de gênero na equipe. Incluindo a ministra, até o momento a equipe tem três homens e três mulheres. Gustavo Guimarães será o secretário executivo da pasta, número dois do ministério. O economista trabalhou no governo de Jair Bolsonaro (PL) como secretário-especial adjunto da Fazenda entre junho de 2020 a maio de 2021. Outros nomes do ministério de Tebet são Leany Lemos, como secretária de Planejamento, Paulo Roberto Bijos, como secretário do Orçamento Federal, Renata Amaral, como secretária de Assuntos Econômicos, Desenvolvimento, Financiamento Externo e Integração Nacional e Sergio Firpo, como secretário de Monitoramento e Avaliação Para Aperfeiçoamento de Políticas Públicas. “A nossa prioridade é gastar bem o pouco que se tem. Eficiência e eficácia. Isso requer obviamente um planejamento, isso requer uma avaliação periódica com monitoramento das políticas públicas que estão sendo executadas pelo Governo Federal em todas as suas pastas e isso requer que nós, ao lado do Ministério da Fazenda, que tem a chave do cofre na mão, sejamos rigorosos, não só na análise legal e técnica do orçamento, mas também da decisão do que gastar e como gastar dentro da prioridade”, declarou Tebet.

Na tarde desta quarta, as ministras Sônia Guajajara, do Ministério dos Povos Indígenas, e Anielle Franco, do Ministério da Igualdade Racial, participaram de suas cerimônias de transmissão de cargo. Para o evento, a Esplanada dos Ministérios foi parcialmente fechada devido à convocação de uma manifestação bolsonarista. A ordem partiu do interventor federal Ricardo Cappelli. O local foi fechado para o tráfico de veículos e foram formadas barreiras para impedir a chegada de manifestantes. Homens do exército cercaram o Palácio do Planalto durante a cerimônia, que teve a presença do presidente Lula (PT), do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e de outros ministros. “O sujeito mais importante a quem devo agradecimento na data de hoje é o povo brasileiro. Especialmente o povo negro e indígena, que a séculos resistem contra a violência de estado e se articulam para ocupar e permanecer em espaços como esses”, declarou Anielle Franco.

*Com informações da repórter Marília Sena