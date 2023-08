Tebet minimiza ‘mal-estar’ entre Lira e Haddad: ‘A relação não podia ser melhor’

Ministro da Fazenda disse que a Câmara dos Deputados ‘está com um poder muito grande’

Diogo Zacarias/MF Ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, participa de mesa de diálogo entre ministros e conselheiros do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDESS) no Palácio do Itamaraty



A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, minimizou nesta terça-feira, 15, a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que disse, em entrevista divulgada na segunda-feira, 14, que a Câmara dos Deputados “está com um poder muito grande”. A declaração criou ruído na relação com o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL). O petista ligou para Lira para se explicar. Uma reunião de Lira, Haddad e líderes prevista para a noite de segunda para debater a votação do novo arcabouço fiscal foi cancelada após a fala de Haddad. Nesta terça, inclusive, Lira admitiu que a declaração do ministro desagradou os líderes partidários. “Ficamos surpresos. Acho que foi inapropriado, talvez um relaxamento excessivo (de Haddad). Penso que os deputados e líderes não gostaram”, afirmou assegurando, no entanto, que a Câmara “nunca foi e não será irresponsável” com temas considerados essenciais para o país. “Esses assuntos não têm especulação, temos até 31 de agosto”, completou. No entanto, Tebet disse que a relação entre Haddad e Lira “não podia ser melhor”. “A relação entre o presidente da Câmara e o ministro da Fazenda não podia ser melhor. Eles se falam toda semana e exemplo disso foi a votação célere da reforma tributária e outros projetos”, comentou.

