Técnicos da Anvisa vão examinar tripulante de navio chinês no Porto de Santos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vai inspecionar, nesta terça-feira (18), o navio chinês que chegou ao porto de Santos. A vistoria será feita em conjunto com a Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo e do município de Santos. Eles vão checar as condições higiênico-sanitárias do navio, que durante essa inspeção ficará em local privativo e isolado.

Tanta preocupação se justifica pelo fato do comandante da embarcação ter relatado dois casos de sintomas de febre e tosse entre os tripulantes. Nesse momento todos estão sem qualquer tipo de sintoma. Mesmo assim, o protocolo recomenda que seja dada uma atenção especial nesse tipo de situação.

Só após essa inspeção é que a Anvisa vai fornecer autorização para que os tripulantes deixem o navio, por exemplo.

Os técnicos da Anvisa vão avaliar a condição de saúde de todos que estão à bordo. Se for encontrado algum caso suspeito da doença, a anvisa pode determinar a aplicação de medidas de isolamento dentro da própria embarcação, vacinação e até mesmo desembarque para isolamento em hospital em casos graves como determina o protocolo do ministério da Saúde.

Novo boletim sobre a situação dos brasileiros repatriados de Wuhan foi divulgado ontem pelo governo. Todos passaram pela segunda coleta de amostras respiratórias que serão analisadas para descartar a presença do Coronavírus. O resultado deve ficar pronto em 48 horas. De posse dos resultados, os ministérios da Saúde e Defesa vão definir se os tripulantes e profissionais do voo que foi à China buscar os brasileiros precisarão continuar em quarentena.

Até o momento, 3 casos suspeitos estão sendo monitorados: 2 em São Paulo e um Rio Grande do Sul. Outros 45 casos foram descartados.

