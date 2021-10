Técnicos da Petrobras e Congresso Nacional vão discutir como segurar preços dos combustíveis

Valor do diesel e gasolina já subiu mais de 50% nas refinarias; elevação do dólar e a alta do barril do petróleo no mercado internacional pressionam a política de paridade de preços da estatal brasileira

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Cúpula da Petrobras já apresentou a integrantes do Congresso sugestões para tentar minimizar o problema



O Congresso Nacional e técnicos da Petrobras vão se reunir nos próximos dias para buscar caminhos alternativos para o preço dos combustíveis. O primeiro encontro entre a empresa e lideranças da Câmara dos Deputados já aconteceu e não foi conclusivo, segundo fontes ouvidas pela Jovem Pan. A Petrobras tem sido criticada pela alta dos preços. Esse 2020, o diesel e gasolina já subiu mais de 50% nas refinarias. A elevação do dólar e a alta do barril do petróleo no mercado internacional pressionam a política de paridade de preços da estatal brasileira. Durante os governos do PT, a estatal chegou até a segurar preços dos combustíveis nas bombas para não impactar o bolso dos brasileiros, mas a medida gerou rombos e prejuízos para a empresa e seus acionistas.

A Petrobras entende que é parte do problema do preço de combustíveis, porém acredita que a solução para essa questão envolve uma atores e segmentos. A cúpula da Petrobras já apresentou a integrantes do Congresso e dos ministérios da Economia e Minas e Energia sugestões para tentar minimizar o problema: reforma dos impostos sobre os combustíveis, mudanças na cobrança do ICMS, uso do Fundo Social da Pré-Sal, a utilização de parte da arrecadação do leilão da sessão onerosa e dos dividendos pagos pelas estatais.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga