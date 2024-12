Temperaturas amenas marcam esta quarta-feira

Clima permanece quente e sem previsão de chuva, apesar da presença de nuvens carregadas em algumas regiões do país; capital paulista experimentará mais um dia de calor, com máxima de 27ºC

VINICIUS NUNES/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Capital paulista experimentará mais um dia de calor, com temperaturas atingindo a máxima de 27ºC



Nesta quarta-feira (18), a capital paulista experimentará mais um dia de calor, com temperaturas atingindo a máxima de 27ºC. Apesar da presença de nuvens carregadas, não há previsão de chuvas significativas na região. Este cenário de estabilidade climática contrasta com outras áreas do país, onde as condições meteorológicas são bem diferentes. No Norte de Minas Gerais, Espírito Santo, Distrito Federal, interior do Tocantins e Piauí, a previsão é de chuvas mais intensas. Essas instabilidades climáticas também se estendem para o interior das regiões Nordeste e Norte do Brasil. Estados como o Amazonas, Rondônia, Pará e Mato Grosso devem se preparar para temporais durante a tarde, o que pode impactar a rotina dos moradores dessas áreas.

Enquanto isso, o mapa de chuvas indica um tempo mais firme na região Sul do Brasil e no interior de São Paulo. Cidades como Presidente Prudente e o oeste paulista devem enfrentar baixa umidade relativa do ar, com índices abaixo dos 30%. Essa condição de ar seco também se aplica ao Sul de Mato Grosso do Sul. Nos três estados da região Sul, o tempo permanece estável, com sol à tarde e temperaturas em elevação, proporcionando um clima agradável para os habitantes. Com a última semana da primavera em curso, o verão se aproxima rapidamente, com início marcado para o dia 21 de dezembro às 6 horas da manhã. As temperaturas previstas para hoje incluem 27ºC em São Paulo e Porto Alegre, 32ºC em Cuiabá, 29ºC em Brasília e Manaus, e 26ºC em Belo Horizonte. Apesar da proximidade do verão, as temperaturas estão relativamente amenas em algumas áreas do Brasil, oferecendo um alívio temporário antes da chegada do calor mais intenso da estação.

*Com informações de Paula Nobre

*Reportagem produzida com auxílio de IA